Осень даст о себе знать: на Эстонию надвигаются дожди

Антициклон над Россией утрачивает свое влияние и в начале новой недели на Эстонию с юга распространится ложбина низкого давления, а вместе с ней более плотные облака, но всё-же осадки будут единичными. Поступление теплого воздуха прекратится и дневные максимумы уже не достигнут 20 градусов.