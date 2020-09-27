Вс, 27.09.2020
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  • Осень даст о себе знать: на Эстонию надвигаются дожди

Осень даст о себе знать: на Эстонию надвигаются дожди

Осень.

ФОТО: Elmo Riig

Антициклон над Россией утрачивает свое влияние и в начале новой недели на Эстонию с юга распространится ложбина низкого давления, а вместе с ней более плотные облака, но всё-же осадки будут единичными. Поступление теплого воздуха прекратится и дневные максимумы уже не достигнут 20 градусов.

В понедельник, 28 сентября, в южной Эстонии облачно с прояснениями, в остальных районах переменная облачность. Ветер восточного направления 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14..17, в северо-западной Эстонии до 19°С.

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