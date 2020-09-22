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Неужели бабье лето? Антициклон принесет в Эстонию летнюю погоду

Лето. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

По-настоящему теплую и солнечную погоду несет в наши края антициклон, который перемещается с Украины на Россию, и нам достанется его теплая северо-западная периферия.

Умеренный южный ветер и солнце поспособствуют температуре воздуха подняться выше 20-градусной отметки. Лето вернется к нам на несколько дней.

В среду, 23 сентября, в первой половине дня в Эстонии будет преимущественно солнечная погода. Без осадков. Ветер южных направлений 3-9, на островах и западном побережье порывами до 12 м/с.

Температура воздуха составит 18-23°С.

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