Неужели бабье лето? Антициклон принесет в Эстонию летнюю погоду

По-настоящему теплую и солнечную погоду несет в наши края антициклон, который перемещается с Украины на Россию, и нам достанется его теплая северо-западная периферия.
Умеренный южный ветер и солнце поспособствуют температуре воздуха подняться выше 20-градусной отметки. Лето вернется к нам на несколько дней.
В среду, 23 сентября, в первой половине дня в Эстонии будет преимущественно солнечная погода. Без осадков. Ветер южных направлений 3-9, на островах и западном побережье порывами до 12 м/с.
Температура воздуха составит 18-23°С.