Во вторник в Эстонии будет относительно тепло и сухо

Во вторник в Эстонии облачно с прояснениями, без осадков. Ночью облачность уплотнится. Ветер западный, юго-западный ветер 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем 15-18°С.

На Чудском озере в ночь на вторник ветер юго-западный 6-10, порывы до 13 м/с. Высота волны 0,7-1,2 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 10-13°С.