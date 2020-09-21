Во вторник в Эстонии будет относительно тепло и сухо

В ночь на вторник в Эстонии переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 6-11, на побережье порывами 15-17 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 9-14°С.
Во вторник в Эстонии облачно с прояснениями, без осадков. Ночью облачность уплотнится. Ветер западный, юго-западный ветер 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем 15-18°С.
На Чудском озере в ночь на вторник ветер юго-западный 6-10, порывы до 13 м/с. Высота волны 0,7-1,2 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 10-13°С.
Во вторник днем в Причудье ветер западный, юго-западный 4-9, порывами 12 м/с, после обеда ослабеет. Высота волны 0,5-1,0 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха днем 15-17°С.