Синоптики: впереди — прекрасные осенние дни

В ближайшие дни циклоны оставят нас в покое и не придется бояться дождя.
Дни будут солнечными, в меру ветреными и теплыми, а ночи прохладными. В по-осеннему прохладной воздушной массе ночная температура опустится достаточно низко, особенно в ночь на воскресенье, когда на поверхности земли местами будут возможны заморозки.
В субботу, 19 сентября, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-10, порывами до 15 м/с.
Температура воздуха составит 12-15°С.