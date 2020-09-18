Пт, 18.09.2020
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Синоптики: впереди — прекрасные осенние дни

Осень.

ФОТО: Elmo Riig

В ближайшие дни циклоны оставят нас в покое и не придется бояться дождя.

Дни будут солнечными, в меру ветреными и теплыми, а ночи прохладными. В по-осеннему прохладной воздушной массе ночная температура опустится достаточно низко, особенно в ночь на воскресенье, когда на поверхности земли местами будут возможны заморозки.

В субботу, 19 сентября, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-10, порывами до 15 м/с.

Температура воздуха составит 12-15°С.

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