В ближайшие дни похолодает, возможны ночные заморозки

В ночь на пятницу облачность рассеется, кратковременные дожди преимущественно на востоке страны. Ветер северо-западный и северный, 6-11, порывами до 18, на побережье 11-16, порывами до 25 м/сек, после полуночи постепенно уляжется. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и северный, 5-11, порывами до 17 м/сек, во второй половине дня северо-западный и западный, 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 11-15 градусов тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западных направлений, 3-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье до 12 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 5-10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 12-15 градусов тепла.