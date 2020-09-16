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НАСА сообщило о начале нового периода повышенной активности дневного светила. Ученые назвали его «Солнечный цикл 25».

НАСА сообщило о начале нового периода повышенной активности дневного светила. Ученые назвали его «Солнечный цикл 25».

Это важно для земных электронных технологий и астронавтов на орбите. Человечеству предстоит столкнуться с техническими проблемами и сложностями, к которым нужно подготовиться.

Периоды спокойного и активного Солнца сменяют друг друга примерно каждые 11 лет. Об этом известно давно, но природа явления до сих пор не разгадана. Ученые говорят в связи с этим о «погоде на Солнце».

В бурные периоды на его поверхности происходит больше гигантских взрывов, при которых наша звезда, как сказано в сообщении НАСА, «выплевывает» в пространство дополнительную энергию, свет и вещество солнечной короны.

Потоки элементарных частиц способны повредить астронавтам, не прикрытым магнитным полем Земли, и нарушать радиосвязь.

«Не бывает плохой погоды, бывает плохая подготовка к ней, - заявил Джейк Бличер, ведущий специалист управления НАСА по пилотируемым полетам. - Космическая погода существует, и все тут, а наше дело - принимать меры».

Минимум солнечной активности, обычно знаменующий собой окончание предыдущего цикла, пришелся на декабрь 2019 года. Из-за сложности и непредсказуемости процессов на Солнце ученым потребовалось несколько месяцев, чтобы убедиться в этом окончательно.

«Мы выходим из минимальной и вступаем в период максимальной солнечной активности, но важно помнить, что она никогда не прекращается: она лишь меняет свои масштабы по принципу маятника», - сказала эксперт отдела гелиофизики штаб-квартиры НАСА Лика Гухатакурта.

«Мы тщательно регистрируем пока немногочисленные и небольшие солнечные пятна, указывающие на начало и развитие нового цикла - провозвестники грядущих гигантских фейерверков, - говорит директор Всемирного центра длительных наблюдений за Солнцем Фредерик Клетт. - Выявление определенной тенденции на протяжении нескольких месяцев позволяет заявить, что новый цикл начался».

Каким будем новый солнечный цикл?

По прогнозам ученых, пик солнечной активности будет достигнут в июле 2025 года.

Нынешний период активного Солнца обещает быть спокойней предыдущего, пришедшегося на нулевые годы.

A "camp fire" Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA) Стрелка показывает на пятно, указывающее на начало нового цикла солнечной активности

«Но это не дает гарантии от экстремальных проявлений. Солнце реально влияет на нашу жизнь, и это влияние никуда не денется», - говорит Дуг Бисекер, эксперт по физике Солнца из Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

К новому периоду активного Солнца в США готовятся, как никогда раньше. Создана межведомственная научная группа для прогнозирования солнечной погоды и выработки плана действий.

«Национальное метеобюро готовит страну к любым изменениям земной погоды. Теперь мы идем к тому, чтобы так же предсказывать космическую погоду. В проекте участвуют 24 федеральных агентства», - заявил директор офиса по проектам, планированию и анализу службы спутниковой информации управления океанических и атмосферных исследований Эльсайед Талаат.