Завтра в Эстонии будет свирепствовать штормовой ветер

В ночь на четверг до полуночи на островах, западном и северо-западном побережье ожидается северо-западный ветер порывами до 18 м/с, после полуночи он продолжит подниматься, а утром порывы будут достигать 25 м/с, на Хийумаа и Сааремаа – 30 м/с.

В материковой части страны ветер после полуночи западный и северо-западный порывами до 15, утром до 18 м/с. Днем ветер в материковой части страны северо-западный порывами до 20, на западе страны не исключены порывы до 23 м/с. На островах и побережье ветер северо-западный и северный 15-20, порывами до 28, на морском побережье возможны порывы до 32 м/сек.

Вечером ветер постепенно начнет стихать.

Синоптики и спасатели предупреждают, что сильный ветер может повалить деревья и привести к отключению электричества и воды. Из-за поваленных деревьев и сильного бокового ветра на шоссе может быть небезопасно. Штормовой ветер может серьезно нарушить или временно прервать судоходное сообщение.