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Тайфун "Хайшен" обрушился на Южную Корею. До этого он задел остров Кюсю в Японии.

В 10 аэропортах Южной Кореи отменены или отложены более 300 рейсов. В некоторых местах также прекращено железнодорожное сообщение.

В Японии, которая первой пострадала от тайфуна, сотни тысяч домов остались без электричества, но особых разрушений не было замечено. 32 человека получили травмы.

Около восьми миллионам человек в Японии было предписано срочно эвакуироваться из-за тайфуна. Многие предпочли уехать в другую префектуру, а не пережидать в центрах для эвакуированных.

Тайфун уже задел Японию EPA Тайфун уже задел Японию

Это уже второй тайфун за последнюю неделю, обрушившийся на Южную Корею.

Последствия

Около пяти тысяч домов на самом юге Корейского полуострова остались без электричества.

Спасательные службы Южной Кореи заявляют, что сила ветра должна уменьшиться после того, как тайфун дойдет до побережья. Тем не менее власти предупреждают о возможности селей в некоторых районах.

DИз-за тайфуна отменены сотни авиарейсов Getty Images Из-за тайфуна отменены сотни авиарейсов

Из-за тайфуна в западной части Японии были закрыты заводы, школы, магазины и прочие бизнесы, отменены сотни авиарейсов и поездов.

К тайфуну также готовятся и в российском Приморье.

"Хайшен" характеризуется как супертайфун, скорость ветра в его центре достигает 80 метров в секунду или почти 290 км в час.

В российском Приморье "Хайшен" тоже ждут в понедельник-вторник. Там приведены в повышенную готовность силы МЧС.

Тайфун вынудил японскую береговую охрану прервать поиски пропавших моряков с грузового корабля, затонувшего во время предыдущего тайфуна "Майсак".

На корабле The Gulf Livestock 1 находились 43 члена экипажа и 6 000 коров. Судно пропало в среду. Пока удалось спасти живыми только трех человек.

В КНДР, как сообщают местные СМИ, его жертвами тайфуна "Майсак" стали десятки человек. В официальной газете Трудовой партии не приводится точного числа погибших, но местные чиновники обвиняются в том, что допустили халатность и не следовали линии партии. Сообщается, что они понесут наказание.