Ура! Сентябрь в этом году ожидается теплее нормы

Лощины низкого давления с Северной Атлантики день за днем приближаются к Эстонии, а южные потоки переносят через Балтийское море лощины низкого давления и частичные циклоны, часто несущие с собой проливные дожди.

С 5 сентября зона высокого давления сместится на восток настолько, что южные и юго-западные потоки сменятся западными, а влияние низкого давления на погоду в Эстонии усилится, что означает продолжение дождей.

Во второй половине месяца ожидается медленное усиление зоны высокого давления над Балтийским морем; в последнюю треть сентября осадков станет меньше, ожидаются теплые дни и умеренно прохладные ночи.

Температурный фон в начале месяца окажется выше обычного. В краткосрочной перспективе более теплые дни также ожидаются в середине месяца и в некоторые дни после 20 числа, когда дневные пики в некоторых местах превысят 20 градусов. В конце месяца резко похолодает, есть опасность заморозков на почве.