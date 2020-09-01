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  • Ура! Сентябрь в этом году ожидается теплее нормы

Ура! Сентябрь в этом году ожидается теплее нормы

Päike, soojus.

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

По прогнозу службы погода, средняя температура воздуха в сентябре будет выше нормы.

Лощины низкого давления с Северной Атлантики день за днем приближаются к Эстонии, а южные потоки переносят через Балтийское море лощины низкого давления и частичные циклоны,  часто несущие с собой проливные дожди.

С 5 сентября зона высокого давления сместится на восток настолько, что южные и юго-западные потоки сменятся западными, а влияние низкого давления на погоду в Эстонии усилится, что означает продолжение дождей.

Во второй половине месяца ожидается медленное усиление зоны высокого давления над Балтийским морем; в последнюю треть сентября осадков станет меньше, ожидаются теплые дни и умеренно прохладные ночи.

Температурный фон в начале месяца окажется выше обычного. В краткосрочной перспективе более теплые дни также ожидаются в середине месяца и в некоторые дни после 20 числа, когда дневные пики в некоторых местах превысят 20 градусов. В конце месяца резко похолодает,  есть опасность заморозков на почве.

Среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы, котора для сентября составляет 10,3-13,1 градуса. Количество осадков ожидается около нормы, то есть в пределах 56-74 мм. 

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