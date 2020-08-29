Дожди не отступают: какая погода будет в последнее воскресенье лета

В ночь на воскресенье в Эстонии будет облачно. Дожди распространятся по всей стране в северо-восточном направлении, местами осадки сильные. Ветер восточных направлений 4-10, порывы 14, на островах до 17 м/с, после полуночи в южной части перейдет к юго-западному, западному. Температура воздуха ночью 8..13, на побережье до 16°С.
В воскресенье, 30 августа, днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер станет северных направлений, на востоке Эстонии западных направлений 3-8, порывы до 13 м/с, вечером ветер ослабеет и будет переменный. Температура воздуха в течение дня 16..20°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье восточный, юго-восточный ветер после полуночи перейдет к юго-западному, западному 8-11, прорывы до 14 м/с. Высота волны 0,6-1,2 м. Дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха ночью 12..14°C.
В воскресенье днем в Причудье ветер западных направлений 4-8, в первой половине дня порывы до 12 м/с. вечером переменный ветер 1-6 м/с. Высота волны 0,4-0,9 м. Кратковременные дожди. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха 17..19°C.