Дожди не отступают: какая погода будет в последнее воскресенье лета

В ночь на воскресенье в Эстонии будет облачно. Дожди распространятся по всей стране в северо-восточном направлении, местами осадки сильные. Ветер восточных направлений 4-10, порывы 14, на островах до 17 м/с, после полуночи в южной части перейдет к юго-западному, западному. Температура воздуха ночью 8..13, на побережье до 16°С.