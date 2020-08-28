Завтра в Эстонии солнце сменится дождем

Узкая полоса повышенного давления, которая простирается с севера Финляндии вплоть до Черного моря, медленно смещается на восток. Ей на смену с юга Балтики на Эстонию распространится ложбина находящегося над Северным морем циклона, которая принесет нам очередную порцию осадков и усиление ветра.
В субботу, 29 августа, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. После обеда, начиная с юго-запада Эстонии, облачность уплотнится и пойдет дождь. Ветер юго-восточный, восточный 3-9 м/с, на островах ветер усилится до 5-11, порывами до 15 м/с.
Температура воздуха составит 16-20°С.