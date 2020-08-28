Завтра в Эстонии солнце сменится дождем

Узкая полоса повышенного давления, которая простирается с севера Финляндии вплоть до Черного моря, медленно смещается на восток. Ей на смену с юга Балтики на Эстонию распространится ложбина находящегося над Северным морем циклона, которая принесет нам очередную порцию осадков и усиление ветра.