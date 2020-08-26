В Эстонии сохранится теплая и дождливая погода

Очередная, на этот раз с юга ложбина низкого давления, пройдя ночью через Эстонию, в четверг днем удалится на Россию. После теплой и дождливой ночи в первой половине дня еще во многих местах ожидаются кратковременные дожди, но после обеда начиная с запада облака будут рассеиваться и осадки пройдут кое-где лишь в восточных уездах.