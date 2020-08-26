В Эстонии сохранится теплая и дождливая погода

Очередная, на этот раз с юга ложбина низкого давления, пройдя ночью через Эстонию, в четверг днем удалится на Россию. После теплой и дождливой ночи в первой половине дня еще во многих местах ожидаются кратковременные дожди, но после обеда начиная с запада облака будут рассеиваться и осадки пройдут кое-где лишь в восточных уездах.
В четверг, 27 августа, утром в Эстонии сохранится преимущественно облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В течение дня, начиная с северо-запада, облачный покров поредеет и вероятность осадков уменьшится. Во второй половине дня осадки еще сохранятся в южной и восточной Эстонии, вечером зона осадков сместится на территорию России. Ветер развернется к северной четверти 4-10, на побережье порывами до 14 м/с.
Температура воздуха составит 15-20°С.
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