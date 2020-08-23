В понедельник Эстония будет во власти циклона

Область низкого давления усиливает свое влияние на погоду в Северной Европе и в ближайшее время ничто не сможет это влияние ослабить.
С юго-западным потоком с Атлантики к нам будет поступать более влажный и умеренно теплый воздух, что приведет к образованию кучево-дождевых облаков, а температура воздуха будет характерной для нашего традиционного северного лета.
В понедельник (24.08) переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-10, порывами до 13, на побережье до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 18...22°С.