На следующей неделе синоптики обещают похолодание

По данным службы погоды Эстонии, позднее лето еще удержится в начале следующей недели, хотя температурный максимум будет день за днем понижаться.
В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, наибольшая вероятность осадков на западе страны. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 11-15, на побережье до 17, днем 18-22 градуса тепла.
В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, около полуночи на побережье порывами 13 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 4-9, на побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха ночью 8-12, на побережье до 15, днем 16-20 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-9 м/сек. Днем начиная с юго-запада облачность уплотнится, местами пройдут кратковременные дожди, после полудня зона дождей подойдет к островам. Ветер юго-западный и южный, 4-9 м/сек, во второй половине дня ветер сменит направление наюго-восточное и усилится на островах порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 14, днем 15-19 градусов тепла.