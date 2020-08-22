На следующей неделе синоптики обещают похолодание

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, наибольшая вероятность осадков на западе страны. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 11-15, на побережье до 17, днем 18-22 градуса тепла.

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, около полуночи на побережье порывами 13 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 4-9, на побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха ночью 8-12, на побережье до 15, днем 16-20 градусов тепла.