Ср, 12.08.2020
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Синоптики обещают теплый и дождливый четверг

Дождливая погода.

ФОТО: Mailiis Ollino

Антициклон с прохладным воздухом отходит на юг и берет небольшую паузу, уступая место ложбине низкого давления.

Дождевые облака, а местами, возможно, и грозовые пройдут в четверг через Эстонию. К вечеру погода снова улучшится.

В четверг (13.08) облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. В первой половине дня на западе Эстонии не исключена гроза. После обеда, начиная с севера, облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер неустойчивый слабый, на островах и западном побережье будет преобладать ветер западной четверти 3-8, порывами 11 м/с, около полудня в районе Моонзунда и на северном побережье ветер развернется к восточной четверти. Температура воздуха 16…21, на островах до 23°С.

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