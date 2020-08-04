В среду в Эстонии будет тепло, но с осадками

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается переменная облачность. По многим регионам дожди, местами ливни, возможны грозы. Вероятность осадков ниже на западе страны. Ветер западных направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.
Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный 3-9 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.
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