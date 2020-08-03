К концу недели ожидается до 28 градусов тепла

В ночь на среду переменная облачность. По многим регионам дожди, местами возможны ливни и грозы. Вероятность осадков ниже на западе страны. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 10-16 °C. Днем переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 18-23 °C.

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный 3-9 м/с. Температура воздуха 9-14, на побережье до 17 °C. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/с. Температура воздуха 19-24 °C.

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 10-16 °C. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21-26 °C.