В тылу уходящего циклона: в пятницу в Эстонии сохранится неустойчивая погода

Циклон, щедро одаривший нас дождями, уходит из Финляндии на восток и Эстонии достанется его западная тыловая часть.
Погода по-прежнему неустойчива, с кратковременными дождями во многих местах, но их вероятность будет постепенно уменьшается в течение дня. Северный ветер не сильный и вреда температуре воздуха не принесет, она ожидается близкой к 20-градусной отметке.
В пятницу, 31 июля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный 4-9, на побережье порывами до 12 м/с.
Температура воздуха составит 17-22°С.
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