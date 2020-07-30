Чт, 30.07.2020
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  • В тылу уходящего циклона: в пятницу в Эстонии сохранится неустойчивая погода

В тылу уходящего циклона: в пятницу в Эстонии сохранится неустойчивая погода

Дождливая погода.

ФОТО: Ain Liiva/As Postimees Grupp

Циклон, щедро одаривший нас дождями, уходит из Финляндии на восток и Эстонии достанется его западная тыловая часть.

Погода по-прежнему неустойчива, с кратковременными дождями во многих местах, но их вероятность будет постепенно уменьшается в течение дня. Северный ветер не сильный и вреда температуре воздуха не принесет, она ожидается близкой к 20-градусной отметке.

В пятницу, 31 июля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный 4-9, на побережье порывами до 12 м/с.

Температура воздуха составит 17-22°С.

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