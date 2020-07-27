Жаркий конец июля в Эстонии остудят дожди с грозами и градом

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается переменная облачность, по регионам дожди и грозы. Местами туманы. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, в грозу порывистый. Температура воздуха 12-17 градусов тепла, местами может упасть до восьми градусов тепла.
Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Возможен град. Вечером вероятность осадков сократится. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на островах преимущественно южных направлений 3-9 м/с, в грозу порывистый. Температура воздуха 19-25 градусов тепла.
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