Жаркий конец июля в Эстонии остудят дожди с грозами и градом

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается переменная облачность, по регионам дожди и грозы. Местами туманы. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, в грозу порывистый. Температура воздуха 12-17 градусов тепла, местами может упасть до восьми градусов тепла.