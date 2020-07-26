Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают небольшое похолодание

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни вновь ожидаются дожди и грозы, температура воздуха днем будет понемногу снижаться, в четверг термометр покажет 20 градусов.
В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Днем также ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек, на островах юго-восточный и южный, 3-9 м/сск. Температура воздуха ночью 10-16, днем 19-25 градусов тепла.
В ночь на среду начиная с островов облачность уплотнится, пойдут дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный и южный, 2-8, на побережье порывами 12 м/сек. К утру ветер сменит на островах направление на юго-западное. Днем облачная с прояснениями погода, временами дожди, возможны грозы, местами ливни, во второй половине дня вероятность осадков меньше. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами 16 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18, днем 18-23 градуса тепла.
В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный, 7-13, на побережье порывами до 18 м/сек, к утру на западе страны сменит направление на западное и немного ослабеет. Днем облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный и северо-западный, 7-13, на побережье порывами до 18 м/сек. Температура воздуха ночью 7-13, днем 15-19 градусов тепла.