Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают небольшое похолодание

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Днем также ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек, на островах юго-восточный и южный, 3-9 м/сск. Температура воздуха ночью 10-16, днем 19-25 градусов тепла.

В ночь на среду начиная с островов облачность уплотнится, пойдут дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный и южный, 2-8, на побережье порывами 12 м/сек. К утру ветер сменит на островах направление на юго-западное. Днем облачная с прояснениями погода, временами дожди, возможны грозы, местами ливни, во второй половине дня вероятность осадков меньше. Ветер юго-западный, 5-11, на побережье порывами 16 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18, днем 18-23 градуса тепла.