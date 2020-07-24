В выходные синоптики обещают погоду на любой вкус

В субботу через Эстонию пройдет зона осадков, связанная с ложбиной низкого давления. Но уже после обеда, начиная с запада, осадки станут реже и небо начнет проясняться. Воскресенье же обещает быть сухим, теплым и маловетреным, так что вполне можно будет отправиться загорать, главное, чтобы песок на пляже успел высохнуть.