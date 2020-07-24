В выходные синоптики обещают погоду на любой вкус

Природа в эти выходные порадует нас погодным разнообразием – будут и дожди, и солнечная, практически пляжная погода.
В субботу через Эстонию пройдет зона осадков, связанная с ложбиной низкого давления. Но уже после обеда, начиная с запада, осадки станут реже и небо начнет проясняться. Воскресенье же обещает быть сухим, теплым и маловетреным, так что вполне можно будет отправиться загорать, главное, чтобы песок на пляже успел высохнуть.
В субботу (25.07) облачно с прояснениями. Пройдут ливневые дожди, местами грозы. После обеда, начиная с запада Эстонии, осадки станут реже. Ветер западной четверти, в первой половине дня на востоке Эстонии ветер южный 3-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха 16...20°C.