Без намека на лето: выходные будут дождливыми

В ночь на субботу облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами возможны грозы и ливни. Ветер южный и юго-западный, 5-10, в районе Рижского залива порывами до 15-18 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Пройдут дожди, по регионам грозы. Во второй половине дня на западе страны вероятность осадков сократится, к вечеру прояснится. Ветер южных направлений постепенно переменится на ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ясная или малооблачная погода, до полуночи на востоке страны облачность плотнее, по многим регионам дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье местами до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.