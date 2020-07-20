Завтра погода существенно ухудшится

Ветер станет западных направлений и усилится. Начиная со среды погода будет уже повсеместно прохладная, ветреная и с частыми дождями.

Во вторник (21.07) днем переменная облачность. Дожди и грозы распространятся по всей Эстонии с запада на восток, осадки местами могут быть сильными. Ветер западных направлений 3-9, во второй половине дня на побережье порывами до 14 м/с, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 17..22, на востоке Эстонии перед дождем до 25°C.