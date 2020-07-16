Синоптики: наступила идеальная для отпуска погода

До конца недели над Эстонией сохранится зона повышенного давления. Она обеспечит спокойную погоду и в целом препятствует развитию кучево-дождевых облаков.
И все же днем в отдельных местах условия для развития облаков могут быть более благоприятными и возможен небольшой освежающий дождь. Дневные максимумы будут выше 20 и местами даже выше 25 градусов.
В пятницу (17.07) небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер в основном северо-западных и западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25°С, на побережье местами 18°С
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