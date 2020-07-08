Прогноз на ближайшие дни: жара не спешит возвращаться в Эстонию

В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков, к утру местами возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-8, в начале ночи на северном побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 14, днем 16-20 градусов тепла.

В ночь на субботу сначала ожидается малооблачная погода без осадков, около полуночи на юге страны облачность увеличится, пройдут дожди, осадки распространятся на север, возможны грозы. Ветер юго-восточный, 3-9, к утру на островах южный, порывами 13 м/сек. Днем ожидается облачная погода , пройдут дожди, возможны грозы. Вечером начиная с запада осадки пойдут на убыль. Ветер южный и юго-западный, 5-12, порывами 17, на островах и западном побережье порывами до 21 м/сек, вечером может усилиться. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 15, днем 16-21 градус тепла.