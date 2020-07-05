В Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 5 июля, вечером юго-западный ветер начнет усиливаться с запада. В материковой части страны порывы ветра будут достигать 15-18, а на островах и побережье 21 м/с.

Сегодня вечером добравшийся до островов дождь ночью распространится по Эстонии на восток, после полуночи с запада осадки начнут утихать.

Завтра днем циклон продолжит свой путь на север.

Служба погоды дала объявила по всей стране предупреждение первого уровня, которое означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной. Необходимо это учитывать, если на вашу деятельность оказывает влияние погода, и следить за дальнейшим прогнозом.