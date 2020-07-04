Новая зона осадков: завтра в Эстонии будут лить дожди

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно. Новая зона осадков распространится с островов через всю Эстонию. Ветер юго-западный 4-10, на побережье порывами 13 м/с, в районе Рижского залива 8-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха 11…16°С.
В воскресенье днем в Эстонии облачно с прояснениями. Временами кратковременный дождь, во второй половине дня осадки немного поредеют. Ветер преимущественно западной четверти 3-9, порывами 13 м/с, на островах и западном побережье во второй половине дня усилится юго-западный ветер 8-12, порывами 15, вечером до 18 м/с. Температура воздуха 17..21°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-западный 5-10, порывами 14 м/с. Высота волны 0,8-1,3 м. После полуночи дождь. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха 15…16°С.
В воскресенье днем в Причудье ветер юго-западный 6-11, порывами до 15 м/с, к вечеру ослабеет. Высота волны 0,8-1,3 м. Пройдет дождь. Видимость преимущественно умеренная. Температура воздуха 16..19°С.