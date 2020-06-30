Не могут выйти из дома без резиновых сапог: в Риге затоплены улицы, нарушено движение трамваев

Затопленными оказались улицы в нескольких микрорайонах Риги, например, от Юглы в сторону центра местами затоплена улица Бривиабас, а на Тейке от Alfa до улицы Джутас затоплены не только проезжая часть улицы Ропажу, но и тротуары.

Видео: затопленные улицы Риги

Похожая ситуация сложилась и в Межциемсе, где, по рассказам очевидцев, самая критическая ситуация на небольших улочках и территориях вокруг домов - жильцы некоторых домов не могут выйти из них, не надев резиновые сапоги.

Затоплены также участки улиц в центре столицы - ул. Кр. Барона, Тербатас, Бруниниеку, Кр. Валдемара, бульв. Райня, ул. Чака и др.

Интенсивные осадки нарушили движение общественного транспорта. Первые трамваи, которые начинают курсировать около пяти часов утра, сегодня задерживались примерно на 20 минут.