Пт, 26.06.2020
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Синоптики: на смену жаре придут грозы, сильный ветер и град

Гроза.

ФОТО: Arvo Meeks

По сообщению синоптиков, на предстоящих выходных в стране будет по-настоящему жарко. А вот на предстоящей неделе ожидаются дожди и грозы.

Как в субботу, так и в воскресенье столбики термометров могут подняться до 31 градуса. В то же время в начале следующей недели ожидаются обильные осадки. Ожидаются грозы.

По прогнозам синоптиков, в понедельник дожди и грозы ожидаются в западной части страны. На востоке после полудня будет малооблачно и без осадков.

Вечером по всей стране будет высокая вероятность грозы. Возможны обильные осадки, град и сильный ветер.

Температура воздуха от 23 до 28 градусов. На побережье и во время грозы столбики термометра опустятся до 20 градусов.

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