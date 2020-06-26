Синоптики: на смену жаре придут грозы, сильный ветер и град

Как в субботу, так и в воскресенье столбики термометров могут подняться до 31 градуса. В то же время в начале следующей недели ожидаются обильные осадки. Ожидаются грозы.

По прогнозам синоптиков, в понедельник дожди и грозы ожидаются в западной части страны. На востоке после полудня будет малооблачно и без осадков.

Вечером по всей стране будет высокая вероятность грозы. Возможны обильные осадки, град и сильный ветер.