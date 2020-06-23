Лесной пожар в Сибири. ФОТО: ILYA NAYMUSHIN/REUTERS

Небольшой сибирский город Верхоянск, расположенный за полярным кругом, известен как одно из самых холодных обитаемых мест на планете. За звание Полюса холода с ним мог бы поспорить разве что поселок Оймякон или гренландский Нортайс. В 1892 году температура воздуха в Верхоянске понижалась до -67,7°C. А в прошлую субботу этот якутский город мог уже побороться за звание Полюса тепла: температура подскочила до невиданных здесь 38°C.

Этот рекорд еще предстоит подтвердить, но в любом случае июньская температура для этого сибирского города с населением в тысячу с небольшим человек почти на 20 градусов превышает норму.

Можно было бы предположить, что это - единичный случай, но в начале июня в других частях Сибири уже отмечали 30-градусную жару, а в мае в поселке Хатанга Красноярского края - тоже, между прочим, за полярным кругом - было зарегистрирован новый рекорд: +25,4°C.

"Мы видим, как год за годом ставятся новые температурные рекорды, но Арктика теплеет быстрее всех, - говорит доцент Бристольского университета доктор Дэнн Митчелл. - Так что нет ничего удивительного, что в этом регионе установлен новый рекорд. В ближайшее время мы еще не раз будем наблюдать нечто подобное".

По данным Службы по контролю за изменением климата (C3S) программы "Коперник", в мае 2020 года средняя температура на Аляске, во многих регионах Европы, Северной и Южной Америки, в Африке и даже Антарктике была на 0,63°C выше показателей за период с 1981 по 2010 год.

По словам специалистов, самое неожиданное потепление происходит прямо сейчас в Западной Сибири, причем эта тенденция наметилась уже несколько месяцев назад.

"По настоящему крупная аномалия началась в январе, и с тех пор она стабильно сохраняется", - поясняет старший научный сотрудник C3S Фрейя Вамборг.

Такая аномальная жара в Сибири и на Аляске не может не вызывать тревогу в тех регионах, где в прошлом году отмечались сильные пожары, и как предупреждает служба "Коперник", там могут сохраняться скрытые подземные очаги, так называемые "зомби-пожары", которые в любой момент могут вырваться на поверхность.

По данным C3S, на Оби и Енисее в этом году рекордно рано вскрылся лед. Между мартом и маем средние температуры на большем пространстве Арктики также превышали средние показатели, и лишь на севере Канады весна была холоднее обычного.

И хотя в некоторых странах Европы, а также в Австралии, Южной Азии и на востоке США средние температуры мая были ниже нормы, в целом с 2002 года наблюдается устойчивый рост средних температур, а последние десять и пять лет они били рекорды.

В Арктике среднегодовая температура повысилась по сравнению с серединой XIX века на два градуса, это в два раза больше, чем в среднем по планете.