В среду дожди с грозами в Эстонии немного остудят жару

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, местами грозы, осадки могут быть сильными. Местами туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 13-18, на побережье местами 10 градусов тепла.