Завтра в Эстонии будет тепло и дождливо

На юг Балтийского моря направляется небольшой циклон, по периферии которого к нам начинает поступать теплый и влажный воздух.
Дожди пройдут во многих местах, хотя воздух остается по-летнему теплым. Неустойчивая воздушная масса благоприятствует развитию грозовой облачности и ветер при этом будет порывистым.
Во вторник (16.06) днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер переменного направления 2-7 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 15..18°С.