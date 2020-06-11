Эстония остается на юго-восточной периферии обширного антициклона, смещающегося с Норвежского моря на Скандинавский полуостров. Поэтому облаков на небе мало и погода без осадков. Температура воздуха летняя - поднимется примерно до 20 градусов, однако на побережье воздух будет немного прохладней. Избавится от жары помогает относительно сильный ветер с востока и северо-востока.