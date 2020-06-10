В четверг в Эстонии ожидается до 24 градусов тепла

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-восточный 3-9, на островах порывами до 13 м/с, в грозу порывистый. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.