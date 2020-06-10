В четверг в Эстонии ожидается до 24 градусов тепла

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-восточный 3-9, на островах порывами до 13 м/с, в грозу порывистый. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.
Днем на северо-западе страны переменная облачность, в других регионах облачно с прояснениями. По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 18-24, на побережье местами 15 градусов тепла.