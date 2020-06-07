Ливни, град и сильный ветер: в начале новой недели погода будет испытывать нас на прочность

В начале новой недели на сцену выходит очень нестабильная, влажная и по-летнему теплая воздушная масса. В главной роли выступят грозовые облака, для развития которых сложатся очень благоприятные условия. Такие облака дают не только грозы, но и сильные ливневые дожди, град и порывистый ветер.