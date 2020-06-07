Вс, 7.06.2020
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  • Ливни, град и сильный ветер: в начале новой недели погода будет испытывать нас на прочность

Ливни, град и сильный ветер: в начале новой недели погода будет испытывать нас на прочность

Ливень. Фото иллюстративное

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В начале новой недели на сцену выходит очень нестабильная, влажная и по-летнему теплая воздушная масса. В главной роли выступят грозовые облака, для развития которых сложатся очень благоприятные условия. Такие облака дают не только грозы, но и сильные ливневые дожди, град и порывистый ветер.

В понедельник, 8 июня, на западе Эстонии облачно с прояснениями, на востоке переменная облачность. Во многих местах дожди и грозы. Кое-где могут быть сильные осадки и град. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха на западе Эстонии 16..22, на побережье местами 13, на востоке Эстонии 22..27°С.

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