Очень скоро в Эстонию придет настоящая летняя жара

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, во время грозы порывы ветра сильнее. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, в грозу порывистый. Температура воздуха 18-23, на юго-востоке страны до 25, на побережье местами 13 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. К утру осадков станет меньше, а облачность рассеется. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 11-17 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 19-24, на побережье местами 13 градусов тепла.