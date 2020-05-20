Фото ⟩ Вот такая весна: посреди мая на Эстонию обрушился град

Сильный град сегодня наблюдали в деревне Таэваскоя, сообщает Lõuna-Eesti Postimees. Старейшина Ахти Блейве сказал, что послеобеденный град длился непривычно долго: почти полчаса. «После земля была такой белой, будто землю покрыл снег. Возникло чувство, что можно вставать на лыжи».