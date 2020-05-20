Ср, 20.05.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Вот такая весна: посреди мая на Эстонию обрушился град

Фото ⟩ Вот такая весна: посреди мая на Эстонию обрушился град

Сегодня, 20 мая, на некоторые населенные пункты Эстонии обрушился град. 

Сильный град сегодня наблюдали в деревне Таэваскоя, сообщает Lõuna-Eesti Postimees. Старейшина Ахти Блейве сказал, что послеобеденный град длился непривычно долго: почти полчаса. «После земля была такой белой, будто землю покрыл снег. Возникло чувство, что можно вставать на лыжи».

В половину пятого непогода добралась до Вильянди. Правда, град был непродолжительным, но также засыпал всю землю. Редакция Sakala воспользовалась моментом и слепила снеговика. 

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ