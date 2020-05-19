Вт, 19.05.2020
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Синоптики: природа чувствует приближение тепла

Весна в Эстонии.

ФОТО: Urmas Luik

Для середины мая, месяца цветения, погода у нас довольно прохладная. И сегодняшний день еще не принесет большого тепла, но природа уже чувствует его приближение и раскрывает свои цветы ему навстречу.

Солнце, кратковременный дождик и умеренное тепло – все это вместе и сегодня, и завтра окунет нас в цветущее море одуванчиков.

В среду (20.05) днем переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, иногда с мокрым снегом. Возможна гроза. Вечером облачный покров поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-западный и северный 5-10, порывами 13-15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 8..13°C.

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