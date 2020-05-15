Завтра погода не изменится к лучшему

Виной тому область низкого давления, обосновавшаяся над Северной Европой, по периферии которой беспрерывно перемещаются ложбины или новые небольшие циклоны. Один из таких циклонов образуется сегодня(16.05) днем над Ботникой и быстро пройдет через юг Финляндии на восток, вызвав у нас сильный западный ветер порывы которого будут достигать 15-19 м/с. Температуры воздуха останутся около 10-ти градусов.