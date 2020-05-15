Завтра погода не изменится к лучшему

Погода проявляет завидное постоянство, оставаясь прохладной, ветреной и дождливой.
Виной тому область низкого давления, обосновавшаяся над Северной Европой, по периферии которой беспрерывно перемещаются ложбины или новые небольшие циклоны. Один из таких циклонов образуется сегодня(16.05) днем над Ботникой и быстро пройдет через юг Финляндии на восток, вызвав у нас сильный западный ветер порывы которого будут достигать 15-19 м/с. Температуры воздуха останутся около 10-ти градусов.
В субботу (16.05) днем облачно с прояснениями. Временами дождь, возможен и мокрый снег, местами не исключена гроза. Юго-западный, западный ветер усилится 7-12, порывы 15-19, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 7..12°C.