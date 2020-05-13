Неласковый май: завтра прохлада не отступит

По многим регионам кратковременные дожди и мокрый снег, после полуночи облачность рассеется, вероятность осадков сократится. На востоке страны ветер юго-западный и западный, 3-9, порывами до 13 м/сек, на западе страны западный и северо-западный, 6-12, на островах и побережье порывами до 18 м/сек, после полуночи постепенно по всей стране переменится на западный и северо-западный и уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье с морским ветром до 6 градусов тепла.