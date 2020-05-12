На завтра синоптики вновь обещают дряпню

Ветер западный и юго-западный, 3-9, после полуночи начиная с островов подует южный, на западном побережье порывами до 14, утром в районе Рижского залива до 17 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 5 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. Зона кратковременных дождей и мокрого снега пройдет по материковой части страны на восток. Ветер юго-западный и южный, 3-9, на побережье порывами до 15 м/сек, во второй половине дня ветер начиная с островов сменится на западный и северо-западный. Температура воздуха 6-11 градусов тепла.