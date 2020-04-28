Вт, 28.04.2020
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  • Синоптики: погода расплачивается с нами за рекордно теплую зиму

Синоптики: погода расплачивается с нами за рекордно теплую зиму

Непогода.

ФОТО: Küllike Rooväli/Postimees

Погода по-прежнему держит курс на прохладу – это как расплата за рекордно теплую зиму.

Завтра кратковременные осадки не только в виде дождя, но и мокрого снега. В ближайшие дни температурный фон останется пониженным, но, начиная с четверга, вновь будет сухо.

В среду, 29 апреля, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди или мокрый снег, к вечеру облачность и осадки поредеют. Ветер северных направлений 4-10, в первой половине дня на востоке Эстонии порывы до 13 м/с.

Температура воздуха составит от 3 до 8°C.

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