Синоптики: погода расплачивается с нами за рекордно теплую зиму

Завтра кратковременные осадки не только в виде дождя, но и мокрого снега. В ближайшие дни температурный фон останется пониженным, но, начиная с четверга, вновь будет сухо.

В среду, 29 апреля, в первой половине дня в Эстонии будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди или мокрый снег, к вечеру облачность и осадки поредеют. Ветер северных направлений 4-10, в первой половине дня на востоке Эстонии порывы до 13 м/с.