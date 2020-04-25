Завтра синоптики обещают мокрый снег

В воскресенье днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, иногда с мокрым снегом. Ветер западных направлений 3-9 м/с, во второй половине дня на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 5..9°C.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер западный и северо-западный 3-9, до полуночи порывами до 12 м/с, высота волны 0,5-1,0 м. Возможен небольшой дождь или мокрый снег. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха -1..+2°С.