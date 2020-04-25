Завтра синоптики обещают мокрый снег

В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь или мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 3-9, в начале ночи на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -3..+2, на побережье островов до +5°С.
В воскресенье днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, иногда с мокрым снегом. Ветер западных направлений 3-9 м/с, во второй половине дня на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 5..9°C.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер западный и северо-западный 3-9, до полуночи порывами до 12 м/с, высота волны 0,5-1,0 м. Возможен небольшой дождь или мокрый снег. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха -1..+2°С.
В воскресенье днем в Причудье ветер западных направлений 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,8 м. Во второй половине дня временами возможен дождь. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха 6..8°C.