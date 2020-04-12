Завтра синоптики обещают ветер и дряпню

Ночные температуры останутся в интервале между -2 и 0 градусов и только в прибрежных районах будут наблюдаться небольшие положительные температуры. Днем воздух прогреется не выше пяти градусов тепла, да и во вторник не станет теплее. Добавит дискомфорта и порывистый западный и северо-западный ветер.