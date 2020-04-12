Завтра синоптики обещают ветер и дряпню

Весна затягивается. Хотя сегодня и прошел весенний дождик и утром на юго-востоке Эстонии температура местами была около 10 градусов тепла, в дальнейшем все чаще будет идти снег с дождем или снег.
Ночные температуры останутся в интервале между -2 и 0 градусов и только в прибрежных районах будут наблюдаться небольшие положительные температуры. Днем воздух прогреется не выше пяти градусов тепла, да и во вторник не станет теплее. Добавит дискомфорта и порывистый западный и северо-западный ветер.
В понедельник (13.04.) днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет преимущественно дождь, во второй половине дня облачный покров поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер повсюду развернется к западному и северо-западному 5-12, порывами 15 м/с, во второй половине дня на побережье 17 м/с. Температура воздуха 3…8, на юго-востоке Эстонии утром до 10°C.