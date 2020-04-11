Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают дожди и снег

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, около полуночи местами дожди, возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-10, порывами 15, на побережье 8-13, порывами 18 м/сек, после полуночи немного ослабеет и сменит направление на северо-западное. Днем ожидается облачная погода, по многим регионам мокрый снег и дожди, во второй половине дня осадков понемногу станет меньше. Ветер западный и северо-западный, 6-11, порывами 15, на побережье 7-13, порывами до 18, на северном побережье до 20 м/сек. Температура воздуха ночью 2-6, на востоке и юге страны до 8 градусов тепла, днем 3-8, утром на юго-востоке страны до 10 градусов тепла.

В ночь на вторник облачность уплотнится, мокрый снег и снег с островов распространятся на материк. Около полночи на востоке страны ветер западный и юго-западный, 6-10, порывами 13, на побережье до 18 м/сек, начиная с островов ветер сменит направление на северо-западное, 7-13, порывами 17, на побережье до 22 м/сек. Днем ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, во второй половине дня осадков понемногу станет меньше. Ветер северо-западный, 7-13, порывами 17, на побережье до 22 м/сек. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2-5 градусов тепла.