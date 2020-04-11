Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают дожди и снег

По данным службы погоды Эстонии в ближайшие дни будет облачно и ветрено, в дневные часы температура воздуха составит до 10 градусов тепла.
В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, около полуночи местами дожди, возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-10, порывами 15, на побережье 8-13, порывами 18 м/сек, после полуночи немного ослабеет и сменит направление на северо-западное. Днем ожидается облачная погода, по многим регионам мокрый снег и дожди, во второй половине дня осадков понемногу станет меньше. Ветер западный и северо-западный, 6-11, порывами 15, на побережье 7-13, порывами до 18, на северном побережье до 20 м/сек. Температура воздуха ночью 2-6, на востоке и юге страны до 8 градусов тепла, днем 3-8, утром на юго-востоке страны до 10 градусов тепла.
В ночь на вторник облачность уплотнится, мокрый снег и снег с островов распространятся на материк. Около полночи на востоке страны ветер западный и юго-западный, 6-10, порывами 13, на побережье до 18 м/сек, начиная с островов ветер сменит направление на северо-западное, 7-13, порывами 17, на побережье до 22 м/сек. Днем ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, во второй половине дня осадков понемногу станет меньше. Ветер северо-западный, 7-13, порывами 17, на побережье до 22 м/сек. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2-5 градусов тепла.
В ночь на среду облачность уплотнится, дожди и мокрый снег с островов распространятся на материк, на востоке страны вероятен снег. Ветер западных направлений, 4-10, на побережье порывами 15 м/сек. Днем облачная погода, дожди, на востоке страны мокрый снег, около полудня начиная с островов осадки прекратятся. Ветер западный и северо-западный, 6-11, порывами 14, на побережье 17 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до одного тепла, на островах и западном побережье до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла.