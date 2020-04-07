Завтра синоптики обещают кратковременные дожди

После полуночи зона осадков отступит на восток, на западе прояснится. Ветер северо-западный и западный, 6-11, порывами до 14, на побережье до 17 м/сек, после полуночи постепенно уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 3-9, порывами до 12 м/сек, во второй половине дня юго-западный, 5-12, на побережье порывами до 15, вечером до 17 м/сек. Температура воздуха 9-14, на побережье местами 7 градусов тепла.