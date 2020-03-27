Пт, 27.03.2020
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На Эстонию надвигаются дожди

Дождь.

ФОТО: Liis Treimann

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, местами возможны туманы. Ветер южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. Вечером облачность уплотнится, местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, 3-9 м/сек, во второй половине дня западный и северо-западный, на западном побережье порывами до 14, на островах северный, 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 8-12, на побережье местами 4-7 градусов тепла.

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