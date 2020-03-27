На Эстонию надвигаются дожди

Днем малооблачная погода и переменная облачность. Вечером облачность уплотнится, местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, 3-9 м/сек, во второй половине дня западный и северо-западный, на западном побережье порывами до 14, на островах северный, 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 8-12, на побережье местами 4-7 градусов тепла.