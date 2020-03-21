Жителей Эстонии ждет прохладное воскресенье без осадков

В ночь на воскресенье в Эстонии ясно или малооблачно, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-9, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью -2..-8°C.
В воскресенье днем в Эстонии небольшая и переменная облачность. Без осадков. Cеверо-восточный ветер 3-9 м/с, вечером ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха днем -1..+3°C.
В районе Чудского озера в ночь на воскресенье ветер северо-восточный 4-8, в начале ночи порывы 11 м/с. Высота волны 0,5-1 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха -1..-3°C.
В воскресенье днем в Причудье ветер северо-восточный, северный 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,8 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха днем -1..+1°C.