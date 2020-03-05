Завтра в Эстонии воцарится весеннее тепло

Гребень высокого давления, образовавшийся между двумя циклонами, обеспечит нас в пятницу комфортной, весенней погодой.
Ветер ослабеет, вероятность осадков маленькая и между облаками довольно часто будет выглядывать солнышко, что поспособствует поднятию температуры воздуха выше отметки 5°C.
В пятницу, 6 марта, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Утром местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер преимущественно южных направлений 2-8, на северном побережье утром западный, юго-западный ветер порывы до 11 м/с.
Температура воздуха составит от +4 до +8°C.