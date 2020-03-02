Март в Эстонии будет теплее обычного

Средняя температура воздуха будет в этом месяце, скорее всего, немного выше нормы, норма составляет от 2,2 градуса мороза до 0,2 градуса тепла. Количество осадков, по прогнозу, удержится в пределах нормы или ниже, то есть около 28-44 мм.

В первой половине месяца погода будет переменчивой. По краю преобладающего в России антициклона и расширяющихся над Балтийским морем циклонов в Эстонию с юга будут временами приходить мокрый снег и дождь. После 5 марта и около 10 марта усиливающиеся антициклоны могут ненадолго принести погоду без осадков, ночи в это время будут холоднее, но дневная температура воздуха все равно будет плюсовой.